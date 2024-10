Claudia Sheinbaum llama a no agredir a jueces que sí trabajan pese al paro en el Poder Judicial

Ciudad de México, 23 de octubre del 2024.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó que no se agreda a los jueces que sí ejercen sus labores pese al paro persistente en el Poder Judicial.

Desde Palacio Nacional, dentro de su conferencia diaria matutina, Sheinbaum Pardo reaccionó a la grabación en la que un juzgador recibe gritos e insultos por no sumarse al paro de labores del Poder Judicial, que persiste debido a la implementación de la reforma judicial.

“No tienen por qué haber violencia, está manera de ofender a quien decide trabajar. Que yo sepa el Consejo de la Judicatura no les ordenó dejar de trabajar, sino sencillamente dijo ‘les vamos a seguir pagando aunque estén en paro’, y ellos deciden quién trabaja y quién no”, declaró.

“Hay jueces que están a favor de la reforma al Poder Judicial, porque no es monolítico, no es que todos y todas las trabajadores del Poder Judicial o todas y todos los jueces estén en contra, hay quien está a favor, ¿entonces que no todos somos democracia?”, indicó.

“Libertad de expresión, libertad de manifestación, que los dejen trabajar si quieren trabajar, no tienen por qué haber estas ofensas. Hay algunos que se declaran en paro y trabajan, y no trabajan muy bien que digamos”, sentenció.