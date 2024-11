Claudia Sheinbaum felicita a Donald Trump; propone diálogo y respeto a soberanías

Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2024.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a Donald Trump tras ganar las elecciones presidenciales en Estados Unidos; le propuso al nuevo huésped de la Casa Blanca un diálogo y respeto a la soberanía de ambas naciones.

Fue a través de redes sociales que la mandataria mexicana expresó sus felicitaciones al republicano Donald Trump un día después de los comicios.

“Expreso mi más sincera felicitación a Donald Trump, quien resultó ganador de la elección presidencial de los Estados Unidos de América. En nombre de México, nuestro reconocimiento al pueblo estadounidense por el ejercicio democrático en su jornada electoral. Estoy cierta de que vamos a continuar trabajando juntos de manera coordinada, con diálogo y respeto a nuestras soberanías, para avanzar en la amplia agenda bilateral que nos enlaza.”, publicó Sheinbaum Pardo en su cuenta de X.

Cabe recordar que durante las campañas electorales, el presidente electo Donald Trump mantuvo un discurso xenófobo hacia México , incluso en su último mitin aseguró que de ganar las elecciones aumentaría los aranceles si el gobierno mexicano no hace lo propio para detener la embestida de criminales que trafican droga, principalmente fentanilo, al país vecino del norte.

“Si no detienen la embestida de criminales que entran a nuestro país”, “impondré 25% de aranceles a todo lo que manden. Si no funciona, 50%. Si no funciona, 75%, y si no funciona, 100%”, advirtió en su mitin en Carolina del Norte.