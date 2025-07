Claudia Sheinbaum dice no a la xenofobia tras disturbios en marcha contra la gentrificación en la CDMX

Ciudad de México, 7 de julio del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo estar en contra de la xenofobia al ser cuestionada sobre los disturbios ocurridos el pasado sábado durante la marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo aseguró que no puede ocurrir que la demanda de mexicanos sea ir en contra de los extranjeros por la gentrificación que existe en zonas céntricas de la capital de la República Mexicana.

“Primero hay que decir que todas y todos los mexicanos tenemos que tener muy presente el no a la discriminación, no al racismo, no al clasismo, no a la xenofobia, no al machismo, no a la discriminación. Todas y todos los seres humanos somos iguales, y no podemos tratar a nadie como menos”, dijo.

“Las muestras xenofóbicas hay que condenarlas, no puede ser que por una demanda por más legítima que sea, que es la gentrificación la demanda sea ‘fuera’ cualquier nacionalidad en nuestro país. México ha sido solidario y fraterno siempre”, dejó en claro.

Cabe recordar que la marcha contra la gentrificación en la CDMX dejó varios inmuebles y comercios dañados en la zona de la Roma-Condesa el viernes 4 de julio.

Por lo anterior, la mandataria mexicana recordó que nuestro país ha recibido con los brazos abiertos a los republicanos españoles en el siglo XX, personas del América del Sur víctimas de los golpes de Estado, además de guatemaltecos que por violencia y por discriminación han escapado de su país.

“México es un país abierto al mundo y no es discriminatorio, no pueden justificarse las actitudes xenofóbicas, eso para empezar”, aseveró.

“Ni xenofobia, ni racismo, ni clasismo, cero discriminación en nuestro país”, indicó.

Por su parte, Sheinbaum Pardo manifestó su solidaridad con el policía que fue insultado por una mujer de nacionalidad argentina el fin de semana en la zona de la Condesa, también en la Ciudad de México.

“De igual manera lo que vimos que se hizo viral de esta mujer que con una discriminación, un clasismo aberrante se dirigió a un policía de la Ciudad de México, eso no puede existir en nuestro país, y hay que señalarlo siempre”, refirió.

“Fue deplorable, la verdad, toda nuestra solidaridad al policía que recibió estos insultos. No sabía que era argentina, cualquier mujer u hombre que quiera vivir a cualquier lugar de nuestro país, tiene que respetarnos, de igual manera que debemos respetarlos, pero estas actitudes”, sentenció.