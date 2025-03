"Ceci Flores no nos representa", dicen 11 colectivos de búsqueda en Sonora

Hermosillo, Sonora, 21 de marzo del 2025.- Colectivos de búsqueda se han distanciado en las últimas horas, tras el hallazgo del campo de adiestramiento y supuesto exterminio en el rancho de Teuchitlán, Jalisco, puesto que 11 de ellos se deslindaron de la madre buscadora Ceci Flores.

Dichos grupos argumentaron alejarse debido a los supuestos nexos con el crimen organizado de Flores, situación que el grupo de Madres Buscadoras les exige que la denuncien con pruebas ante las autoridades o se retracten públicamente.

Ante la situación, Ceci Flores, acusó una campaña coordinada en su contra: "Por no callarme ante las infamias me critican, me cuestionan y me difaman. No me rendiré".

Fue a través de redes sociales que se han difundido fotografías de los hijos de la madre buscadora portando armas, lo cual generó críticas hacia su persona.

“No están descubriendo el hilo negro de mi vida, siempre he dicho que a la realidad hay que verla de frente y luchar contra ella, por eso escribí todo un libro hablando de mi historia y la de mis hijos. Ahí cuento cómo uno de ellos tomó la tonta decisión de servir a un grupo criminal y cómo el otro era un ingeniero que dejó una casa vacía con sus hijas esperándolo en la puerta”, dijo Flores al respecto.

Sobre su hijo, dijo que se lo lleven de vuelta, sano y salvo y ella misma lo entrega a las autoridades.

Tras dicha situación, once grupos de búsqueda auto nombrados Colectivos Articulados del Estado de Sonora, a través de un comunicado se deslindaron de Cecilia Patricia Flores y de Madres Buscadoras de Sonora.

"Los colectivos que firmamos este comunicado hemos trabajado honestamente con transparencia hacia las familias de nuestros desaparecidos no tenemos nexos con ningún grupo delictivo y trabajamos para sacar nuestras búsquedas adelante", apuntaron.