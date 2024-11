Carteras y carteros de México administran una red de 5,523 puntos de servicio: Esteva Medina

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2024.- Al celebrar el Día de la Cartera, Cartero y Empleados Postales, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, afirmó que hoy el Servicio Postal Mexicano cuenta con toda la tecnología, procesos y experiencia para administrar una red de 5 mil 523 puntos de servicio propios y con terceros a fin de tener acceso a 122 millones de habitantes.

En el Palacio Postal, acompañado de la subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Tania Carro Toledo y de la directora general del Servicio Postal Mexicano (Sepomex)/ Correos de México, Violeta Abreu González, el titular de la SICT destacó que lo anterior representa una cobertura de 97 por ciento de la población total de México.

Indicó que las carteras y carteros entregan con pasión la correspondencia recorriendo más de 3 millones 700 mil kilómetros al mes, repartiendo cerca de 3 millones y medio de cartas, revistas y paquetes diariamente. ” Vaya tamaño de esfuerzo, tremenda entrega que nos hace sentir profundamente orgullosos”, dijo al reconocer la labor de carteras y carteros.

Asimismo, el secretario Esteva Medina acompañado también por el Titular de la Unidad Administración y Finanzas de la SICT, Gerardo Calzada Sibilla, señaló que con este esfuerzo y entrega diaria, Correos de México se mantiene en permanente actualización con el alto propósito de ser impulsor de inclusión social, reducción de desigualdades, desarrollo personal y progreso social.

Durante su intervención, la directora general del Servicio Postal Mexicano, Violeta Abreu González, dijo que, gracias a carteras y carteros, en lo que va del presente año en el país y con cobertura a 191 naciones, se entregaron más de 300 millones de cartas y paquetes.

Violeta Abreu González agradeció a las y los mensajeros, así como a todos los empleados postales por comunicar a nuestra nación y mantener latente una de las tradiciones más queridas en el país. “El Servicio Postal sigue muy vivo.”

“A nombre de todos los que hoy los acompañamos, quiero decirles que reconocemos y valoramos profundamente su esfuerzo. Rendimos homenaje a su vocación de servicio, a su labor incansable, y a esa red de comunicación que el Servicio Postal Mexicano ha tejido para cobijar a toda una nación”, abundó. Como parte de las celebraciones se entregaron reconocimientos a todas las y las carteras, así como empleados postales, que han cumplido 30, 35 y 40 años de servicio.

“Las y los carteros que cumplen 30, 35, 40 años de servicio y que hoy reconocemos, han recorrido a lo largo de su trayectoria cientos de kilómetros y han superado diversos obstáculos. Cada sobre, cada paquete ha unido y construido comunidad y confianza en el servicio postal”, resaltó la directora del Sepomex.

La titular de Correos de México anunció que, desde mañana, 12 de noviembre, habrá más espacios con exhibiciones en Palacio Postal, “porque como bien dice nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, la cultura es un derecho no un privilegio.

Por su parte, la cartera Juana Angélica Olivares aseguró que Correos de México sigue vigente, por lo que pidió seguir confiando en este organismo. El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano, Manuel Fermín Acevedo González, refrendó su compromiso de trabajar “codo con codo y hombro con hombro al lado de la directora del Sepomex y su equipo de trabajo para dar buenos resultados a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.

Dijo que la presidenta siempre creyó en los trabajadores postales. "Por la confianza que nos sigue dando sabemos que no podemos fallarle; no podemos fallarle al pueblo de México; no podemos fallarle a nuestro querido Servicio Postal Mexicano", resaltó.