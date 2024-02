Carlos Slim rechaza ser el empresario favorito del gobierno de AMLO

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2024.- El empresario Carlos Slim Helú negó tener beneficios en proyectos realizados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y señaló que solo participó en la construcción del tramo 2 del Tren Maya.

Durante una conferencia de prensa que ofreció en las instalaciones de Inbursa Grupo Financiero, tas acusaciones, el empresario insistió que no tiene beneficios extras en la actual administración.

“De toda la obra pública que ha hecho este gobierno, solo hemos recibido la etapa 2 del Tren Maya, de las siete etapas, solo recibí la dos, de la que no hicimos viaducto ni estación. De esta etapa realizamos solo el 80 por ciento”, expuso.

Añadió que “Grupo Carso a través de su operación de construcción. Solo hemos hecho 5 mil millones de dólares de obra pública. De este gobierno no he recibido beneficio y yo sí he dado beneficio”, sostuvo.

El empresario recordó que aún no tiene acceso al negocio de la televisión de paga, las telecomunicaciones en general, como le gustaría, pues refirió que van cinco gobierno que no le autorizan.

Por otro lado, Slim dijo tener diferencias con López Obrador y adelantó que al terminar su administración hablará con él.

“Diferimos en varias cosas. Ya quedamos de hablar cuando acabe de los que diferimos, empezando por Porfirio Díaz. Yo creo que fue un gran presidente, bueno gobernó 30 años, se le fue la mano en el tiempo, pero modernizó al país”, comentó.

Para finalizar, el empresario enfatizó que la clave para que la economía mexicana crezca de manera considerable es incrementar la inversión tanto pública como privada.