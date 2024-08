Canadá se suma a preocupación de EEUU por reforma judicial en México

Ciudad de México, a 22 de agosto de 2024.- El embajador de Canadá, Graemec C. Clark, transmitió la preocupación de inversionistas de su país por la aprobación de la reforma judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual busca elegir a jueces y magistrados a través del voto popular.

El diplomático canadiense expresó que la iniciativa ha generado inquietudes entre inversionistas canadienses, las cuales escuchó durante el foro de negocios México- Canadá ´CanCham Day 2024´.

“He escuchado esta mañana estas preocupaciones. Entonces, lo único que estoy haciendo es escuchar lo que dicen nuestros inversionistas al respecto y hay preocupación”, afirmó Clark.

Sin embargo, aclaró que no busca intervenir en asuntos internos de México. “Como diplomático, soy muy sensible a cualquier comentario que podría ser visto como una injerencia en los asuntos de México y ciertamente no es el propósito.”, puntualizó Clark.

Afirmó que la embajada de Canadá seguirá de cerca el desarrollo de esta reforma judicial y su posible impacto en las relaciones bilaterales y en el ambiente de inversión en México.