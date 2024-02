Blindan frontera de Querétaro por enfrentamiento: Mauricio Kuri

Querétaro, Querétaro, a 12 de febrero de 2024.- La frontera de Querétaro con Guanajuato a la altura del municipio de San Miguel de Allende está blindada por personal de la Policía Estatal, afirmó Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro.



“Siempre estamos cuidando todas las fronteras y sobre todo las fronteras complicadas. Y en esta zona, si ustedes han de recordar, tenemos generalmente presencia de la policía estatal”.



Esto, luego de que el fin de semana pasado, dos personas resultaron lesionadas por proyectil de fuego derivado de un enfrentamiento a balazos entre civiles y policías en la carretera a San Miguel de Allende en donde se detuvo a cuatro personas, a quienes a su vez les aseguraron un vehículo y armas.

Kuri González aseguró que se tiene un trabajo de blindaje adecuado en todas las fronteras que colindan con Querétaro.



Sobre el tema de seguridad para las campañas del proceso electoral, Kuri González mencionó que tiene que ser el Instituto Electoral del Estado de Querétaro quién solicite este apoyo y se actuará en consecuencia.



Aclaró que no se vive el mismo fenómeno de violencia en el estado de Querétaro a otras entidades, dónde los candidatos no presentan el ser víctimas de algún delito, por lo cual creen que no se tenga que hacer una estrategia tan severa por este hecho, pero se mantendrán atento a cualquier necesidad que surja.



Este fin de semana se reportó la colocación de piedras en la vialidad para asaltar a conductores de automóviles, tras estos hechos, elementos del estado de Guanajuato actuaron en consecuencia, dónde el operativo terminó con la detención de 4 personas y dos heridas tras el enfrentamiento.