Autoridades de Querétaro proponen a la Federación cambiar la estacion del Tren México-Querétaro: Francisco Villegas

Querétaro, QUerétaro, a 9 de abril de 2025.- El Estado y el Municipio de Querétaro propuso a la Federación que la estación del Tren México-Querétaro sea en Santa María Magdalena en lugar del Centro de la ciudad, afirmó Francisco Villegas Solís, titular de la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Querétaro.



“El Estado y del Municipio proponemos que la estación se ponga en Santa María Magdalena porque hoy no tiene infraestructura y se puede crear toda para que en 30 o 50 años esa infraestructura esté perfecta, en cambio sí se establece que la estación quede en el centro de la ciudad, vamos a tener que darle mantenimiento constante por la circulación y lo estrecho de las vialidades”.



Aclaró que, será con recurso Federal que se realicen las adecuaciones necesarias en las calles aledañas a donde se defina la ubicación del tren.



“En caso de que se decidiera que la estación del tren sea en el Centro de la Ciudad se tendrá que arreglar todas las calles aledañas porque la vida que tiene la colonia La Era y toda esa zona de ahí ya no está en condiciones óptimas para que circule mucho vehículo, entonces necesitamos darle mantenimiento y con el flujo que se va a seguir dando durante el tiempo, el mantenimiento va a ser muy recurrente”.



Recordó que, además la Antigua Estación del tren está protegida por la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y también es una zona patrimonio por parte de INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia).



“Entonces, no podemos llegar y meter cualquier material y hacerlo sencillo porque tenemos que adaptarnos a las condiciones desde luego lo vamos a hacer, pero no está como hacer una infraestructura nueva en Santa María Magdalena que de aquí a 50 años no te va a dar ningún problema a que si se hace en el centro cada año o cada dos años tengamos que estar dándole mantenimiento a las vialidades”.