Asevera Sheinbaum que no es sencillo dejar de pagar deuda del Fobaproa de un día para otro

Ciudad de México, a 9 de mayo 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que no es sencillo dejar de pagar de un día para el otro la deuda del Fobaproa, la cual, recalcó, seguirá vigente hasta el 2050.

“Los bonos del IPAB no es tan sencillo, digamos, de un día a otro decir ‘pues ya no se va a pagar’. Cualquier decisión de no pagar una deuda tiene implicaciones muy importantes para el país, pero es importante que la gente conozca”, agregó.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana exhibió un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre este caso, donde se explicó que el Fobaproa no tuvo reglas de operación, además de que su manejo fue discrecional y con actos de corrupción.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal comentó que la deuda será explicada por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador, en una “mañanera” futura.

“Ya la parte de cuánto se debe, cuánto se ha pagado, etcétera…, va a venir el Secretario de Hacienda para explicar, y por qué, pues no es trivial, es decir, que no se llegara a pagar, etc., porque pues tiene implicaciones muy importantes para la economía mexicana”, finalizó la presidenta Sheinbaum.