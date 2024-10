Asegura Rubén Rocha que “nadie” está excluido de la investigación sobre caso de exrector de la UAS

Culiacán, Sinaloa, a 21 de octubre de 2024.- “Nadie está excluido que sea citado o investigado” dijo el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras el reciente informe publicado por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la relación del asesinato del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Cuén Ojeda, y la finca donde fue secuestrado Ismael Zambada.

Ante los cuestionamientos de la prensa, el gobernador morenista recordó que desde el sexenio pasado solicitó al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador que interviniera en el caso y lo apoyara para que la FGR atrajera la investigación.

Mencionó que la petición fue “para que ellos atrajeran el caso y no estuviera aquí, para que evitáramos sospechas, dudas, de que estuvieran cerca de nosotros”.

Rocha Moya señaló que desconoce a quiénes podría “alcanzar los resultados” y subrayó que la posible responsabilidad de los servidores públicos será determinada por la Fiscalía.

“No sé a quienes podrá alcanzar y a quienes no, ellos adelantaron a servidores públicos, no dijeron nombres de personas. Si mal no recuerdo hablaron de policías, peritos”, mencionó Rubén Rocha.