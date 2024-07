Asegura AMLO que sistema de salud pública será mejor que el de Dinamarca

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 2 de julio 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador insistió en que para septiembre el sistema de salud pública nacional será mejor que el de Dinamarca.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano indicó que lleva mucho tiempo en la construcción del sistema de salud y aseguró que ahora ya no hay problemas financieros.

“Y no es Dinamarca, va a ser mejor que Dinamarca, porque ya llevamos tiempo trabajando y no tenemos afortunadamente problemas financieros, tenemos los recursos que se requieren para dejar un buen sistema de salud, que es muy importante”, apuntó el jefe del Ejecutivo federal.

Asimismo, el presidente López Obrador consideró que es tarea del gobierno garantizar la salud de la población, ya que muchas personas no tienen la capacidad económica de acudir a clínicas u hospitales privados.

“La mayoría de la gente no tienen para curarse y cuando enfrenta una enfermedad y tiene que ir a un médico particular, un hospital particular, aunque no le cobren mucho de todas maneras le genera muchos problemas, sufre mucho la gente para poder pagar la atención médica”, externó.