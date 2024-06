Asegura AMLO que si no recuperan restos de los 63 mineros en Pasta de Conchos en su sexenio, Sheinbaum lo hará

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 13 de junio 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que si en su sexenio no se logran rescatar los restos de los 63 mineros atrapados en la mina de Pasta de Conchos, el próximo gobierno, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo terminará el trabajo.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano recalcó que a 18 años de la tragedia en la mina se logró localizar los restos de 13 de los mineros en una de las galerías ubicada a más de 160 metros de profundidad.

Además, indicó que la coordinadora de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación la acompañará en su gira por el estado de Coahuila el próximo fin de semana.

“Coincidió en que vamos juntos a una gira con la presidenta ella va a estar ahí y es muy importante porque si no alcanzamos nosotros a sacar todos los cuerpos lo hará el nuevo gobierno. Claudia es muy sensible, es de las cosas que estoy contento, imagínese que quedara esto en manos de alguien que no está del lado del pueblo”, aseguró el jefe del Ejecutivo federal.

Por otra parte, el presidente López Obrador dijo que antes de entrar en polémicas y señalar culpables por la explosión que se registró en la mina y llevó a un derrumbe, se debe recuperar los cuerpos de todas las víctimas.