Artesanos y aitoridades de Querétaro sin llegar a acuerdo

Querétaro, Querétaro, a 25 de junio a 2024.- Artesanos rechazan tajantemente el nuevo Mercado Artesanal que será inaugurado mañana por autoridades del municipio de Querétaro, ya que a decir de ellos, este recinto no garantiza que vayan a vender sus productos, ni la afluencia de turistas, por lo piden que autoridades estatales funjan como mediadores para llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento, principalmente con la Dirección de Inspección.



El representante de los artesanos, que se manifiestan en Plaza de Armas, César Elías afirmó que de no llegar a un acuerdo con la Dirección de Inspección del municipio de Querétaro, seguirán instalados en las principales calles y plazas del Centro Histórico, para ejercer presión a las autoridades.



"Si no llegamos a un acuerdo, seguiremos en las calles y plazas principales del Centro Histórico para presionar y lograr apoyo para los artesanos, que vienen de municipios aledaños sino de otras entidades federativas”.



Explicó que esta situación sin resolver viene desde la inauguración del Centro de Desarrollo Artesanal Indígena (Cedai), en enero del 2015, ya que nunca representó los intereses de los artesanos indígenas.



"No sirve de nada tener un espacio para artesanías si no hay ventas, estamos dispuestos a participar, pero no estamos convencidos de que haya turistas y compradores”.



Mencionó que antes de que fuera remodelado el extinto Cedai, habían propuesto una nueva sede pera el Mercado Artesanal, en un predio en la calle de Independencia, y las autoridades municipales prefirieron invertir en la adecuación las instalaciones ya existentes.



Refirió que los conflictos se han intensificado a medida que se acerca la fecha inaugural del Mercado Artesanal, obteniendo represión y decomisos por parte de los Inspectores municipales.

Supervisa alcalde instalaciones

Previo a su apertura, el presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, realizó un recorrido de supervisión por las instalaciones del nuevo Mercado Artesanal Querétaro que se encuentra en la calle Allende número 20 en el Centro Histórico, y que será un espacio digno para que las y los comerciantes artesanos puedan ofrecer sus productos de manera segura y ordenada a turistas y a las y los queretanos, y evitar con ello el ambulantaje en el primer cuadro de la ciudad.



El Mercado Artesanal Querétaro es un espacio diseñado para atender las necesidades de las y los artesanos, pues les brindará 200 espacios para venta y servicios adicionales como baños, local de alimentos y un foro para eventos culturales; además de espacios para talleres de elaboración de muñecas Lelé o de alguna otra artesanía, así como para exposiciones.