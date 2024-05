Arremete AMLO contra 'aspiracionistas': "yo no quiero ser como ellos", dice

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 2 de mayo 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra un sector de la clase media mexicana, a la cual calificó de “aspiracionista” y dijo “yo no quiero ser como ellos”.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano indicó que sí hay una parte de la clase media que apoya su administración y al movimiento de la Cuarta Transformación (4T); pero también existe otro sector “aspiracionista, aspirante a fifí, conservador” que no lo quiere.

“Hay un sector aspiracionista, aspirante a fifí, conservador, que ese sí no comparte nuestra manera de pensar y de ser y están en su derecho porque son libres, porque tampoco en mi caso, no quisiera ser como ellos, así como ellos con todo su derecho, no quieren ser como yo”, recalcó el mandatario mexicano.

De igual forma, el presidente López Obrador comentó que entiende ese tipo de pensamiento, porque “no todos podemos ser iguales”.

“Además qué bueno que somos distintos, diferentes, sería muy aburrida la vida si todos pensáramos igual y no estaríamos en una democracia, sino en una dictadura, no puede haber pensamiento único, nada más es cosa de respetarnos”, manifestó el mandatario.