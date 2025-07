Aprende qué hacer si te sorprende una tormenta en la calle

Guadalajara, Jalisco, 22 de julio del 2025.- Las tormentas no solo implican mojarse o llegar tarde, también pueden poner en riesgo tu integridad física. El Comandante Esteban Godínez, Gerente de Protección Civil de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), explicó que su peligrosidad depende de factores como la intensidad de la lluvia, la duración y si hay actividad eléctrica, granizo o fuertes vientos.

“Los errores más comunes son buscar refugio bajo árboles o estructuras metálicas, correr por zonas inundadas, permanecer en lugares elevados o tener contacto con cables eléctricos energizados”, advirtió.

Infórmate antes de salir

Una de las mejores formas de evitar riesgos es anticiparse. Por ello, se recomienda consultar fuentes oficiales como:

GUAZAP (Protección Civil Zapopan) en Telegram y WhatsApp.

proteccioncivil.jalisco.gob.mx

Facebook de Protección Civil Guadalajara.

Red Pluviométrica de Jalisco (monitoreo en tiempo real).

Además, es importante:

Tener preparada una mochila de emergencia.

Revisar desagües y azoteas en casa.

Conocer rutas de evacuación alternas.

Tener documentos importantes a la mano.

¿Qué hacer si ya estás en la calle?

Si la tormenta te sorprende, sigue estas recomendaciones:

Busca un refugio seguro. Evita árboles, marquesinas y estructuras metálicas.

Suspende actividades al aire libre.

No te acerques a zonas arboladas, pasos a desnivel ni cauces de canales o ríos.

Si vas en bicicleta o moto, busca una ruta alterna o espera a que pase la tormenta y baje el nivel del agua antes de avanzar.

¿Y si vas en auto durante la tormenta?

En caso de tormenta eléctrica, lo más recomendable es permanecer dentro del vehículo, ya que ofrece protección ante descargas eléctricas.

Es importante que evites cruzar con tu vehículo zonas inundadas o con corrientes, ya que pueden arrastrar el automóvil.

Sin embargo, si el automóvil queda varado por inundación, lo recomendable es salir del vehículo, si el nivel del agua lo permite, y subir a la parte más alta del mismo para facilitar tu rescate.



¿Qué debes tener a la mano en temporada de lluvias?

En caso de emergencia, es importante estar prevenido y contar con lo siguiente:

Documentos oficiales.

Número de seguridad social o póliza de seguro médico.

Botiquín de primeros auxilios.

Agua embotellada y alimentos no perecederos.

Números de emergencia anotados o guardados en el celular.

No pongas en riesgo tu vida por ayudar

Ayudar está bien, pero no a costa de tu seguridad. Si vas a ayudar primero es importante revisar si tú no corres riesgo.

“Nunca debes poner en riesgo tu integridad física si no estás preparado para realizar actividades de rescate. Con el simple hecho de reportar la emergencia por teléfono, ya estás ayudando mucho”, explicó el Comandante Godínez.

Mantente prevenido y alerta

Finalmente, el Comandante compartió una recomendación clave para esta temporada de lluvias:

“Estemos prevenidos con víveres no perecederos, agua embotellada y un botiquín de primeros auxilios por si se requiere. La buena voluntad no salva vidas, pero sí puede convertirse en una fuente de riesgo. Así que mantengámonos informados y actuemos con responsabilidad”, concluyó.

Si te encuentras dentro del campus de la UAG, puedes pedir ayuda llamando a la extensión 62911 o al número directo de Protección Civil: 33 3648 8713.