Ante dichos de Trump sobre Marcelo Ebrard, AMLO pide que se aclare confusión

Ciudad de México, a 22 de julio de 2024.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, manifestó su apoyo a la presidenta electa Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, luego de los exabruptos del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump.

López Obrador también pidió que se aclare la confusión en cuanto a los dichos del mandatario estadounidense, en los que se involucra al próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

“Desde luego que le tengo mucha admiración como servidor público a Marcelo Ebrard y si hubo una confusión, que se aclare y que quede de manifiesto que nosotros los mexicanos con Claudia Sheinbaum vamos a insistir en que se mantenga una política de buena vecindad con EE.UU., porque conviene a nuestros pueblos. No a la confrontación, sí diálogo, sí cooperación, sí a los acuerdos, sí respeto a nuestras soberanías”, puntualizó AMLO.

Por su parte, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard respondieron al discurso que el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, emitió durante un mitin en Michigan el sábado.

Ahí, Donald Trump contó la negociación que mantuvo en junio de 2019 con Ebrard Casaubón cuando fungía como canciller, con el objetivo de que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador vigilara la frontera entre ambos países con 28 mil soldados, chantajeándolo con que, si no lo hacían, pondría aranceles a diversos productos mexicanos.

Esto fue calificado por Ebrard Casaubón como un “insulto” que no lo intimida, y apuntó que defenderá los intereses de México cuando sea titular de Economía: “cuando te insultan en campaña, como acaba de hacerlo el expresidente Trump, siempre hay un propósito electoral: ganar adeptos. Nunca aceptaré calificación de un candidato en el exterior. No me intimida. Defenderé los intereses de México con toda dignidad y firmeza”, indicó.

Por su parte, Claudia Sheinbaum calificó el lenguaje de Trump como soez, y apuntó que el excanciller es uno de los “mejores servidores públicos de México”: “Lamento el lenguaje soez del expresidente Trump y desde luego discrepo de su opinión sobre @m_ebrard. Para mí es uno de los mejores servidores públicos de México y será un gran secretario de economía de nuestro país, que nadie debe olvidar, es libre y soberano”, señaló.