Andrea quería ser abogada, joven atropellada en Los Reyes, Michoacán

Los Reyes, Michoacán, a 14 de diciembre del 2024.- Andrea, una de las jovencitas arrollada durante una caravana navideña en Los Reyes, Michoacán, quería ser abogada, pero las condiciones económicas no se lo permitieron, narró su padre Roberto Álvarez.

Sus amigos y familiares la recuerdan como una persona siempre alegre, positiva ante la vida y uno de sus hobbies era el baile, apenas el pasado 5 de diciembre cumplió 19 años.

"Ella era muy alegre, siempre activa, le gustaba mucho bailar", comentó Roberto desde la sala funeraria donde al fondo se observa el féretro de Andrea, de donde no se separaban un grupo de jóvenes quienes le daban el último adiós.

María Martínez Ávalos, madrina de Andrea, se despidió unos minutos antes de ue iniciara la caravana navideña, recuerda el último abrazo que le dió su "morena" como le decía de cariño.

"La dejé en el lugar donde sería la caravana, la dejé viva y sonriente, me abrazo, me besó y me le quitaron la vida, una jovencita con muchos planes, hace unas semanas me había dicho junto con su novio que se querían casar", señaló María.

Andrea será sepultada este domingo en el panteón municipal de Los Reyes, a las 10 de la mañana se tiene previsto una misa de cuerpo presente.