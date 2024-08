AMLO y Sheinbaum viajarán juntos en avión de la Fuerza Aérea en último fin de semana de gira

Ciudad de México, 16 de agosto del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informó que este viernes, al arrancar la última gira en compañía de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, donde visitarán Colima, Michoacán, Jalisco y Nuevo León, es probable que viaje en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, López Obrador detalló que este fin de semana culmina su gira con la próxima mandataria nacional, en la que recorrieron los 32 estados del país.

“Es probable, no tengo el detalle, pero es probable que sí podamos ir juntos. Había esa posibilidad, son varios estados, varias reuniones de evaluación. Ya terminamos este fin de semana de visitar los 32 estados, las 32 entidades federativas con estos cuatro estados, terminamos de todo el recorrido del país con la presidenta. Antes de recibir su certificado de presidenta electa pues ella tenía que ir en las líneas comerciales y además por carretera yo también la he acompañado en algunos tramos”, informó.

Así mismo, el mandatario mexicano consideró que no existe algún riesgo de que en un mismo avión de la Fuerza Aérea Mexicana viaje el presidente constitucional con la presidenta electa de México.

“No, no, no, no, no, hay un ambiente en México de paz, de tranquilidad. Estamos bien. Nuestro ángel de la guarda es el pueblo de México. Nuestro pueblo es muy bueno, no hay nada que temer, y vamos juntos”, sentenció.