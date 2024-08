AMLO urge a cuidar proceso legislativo en reforma al Poder Judicial

Ciudad de México, 29 de agosto del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, urgió a cuidar el proceso legislativo en la reforma al Poder Judicial, misma que se planea que sea discutida y aprobada durante la primera semana del mes de septiembre, con la ya confirmada mayoría calificada de Morena en la Cámara de Diputados y muy cercana en el Senado.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, López Obrador afirmó que los legisladores de la Cuarta Transformación no deben dar motivos para que ministros de la Suprema Corte anulen la reforma.

“Yo le creo a Ricardo (Monreal), si esos son los tiempos. Va a depender de los debates, la discusión en el Pleno, tienen que cuidar mucho el procedimiento”, declaró.

“Porque si no uno de ellos (ministros) que echó abajo una ley, que dijo no se cumplió con el procedimiento, metiéndose en la vida interna de otro poder, no hubo debate suficiente, entonces se anula la ley. Que se cuide, no vaya a ser que los ministros nos la nulifiquen, tienen que cuidar todo”, añadió.

Cabe recordar que previamente el próximo coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que está planeado que la reforma al Poder Judicial se apruebe durante la primera semana del mes de septiembre.

“Es probable que tengamos dos sesiones el 1 de septiembre: una de instalación que recibe el informe del presidente (López Obrador), se concluye esa sesión y podemos convocar a una segunda donde se iniciará la publicación del dictamen para que tenga efectos jurídicos”, avisó.

“Son dos días para la discusión en lo general y en lo particular, y la votación puede ser el 3, el 4, puede ser el 5 (de septiembre), pero lo que les quiero decir es que no vamos a abreviar ningún proceso que esté en la ley y que esté en reglamento”, afirmó.

“Vamos a cumplir estrictamente con el procedimiento formal (…) Es la primera reforma que habremos de discutir, deliberar y, en su caso, aprobar. Sí, en la primera semana (de septiembre)”, sentenció.