AMLO señala que crítica de ex presidente Zedillo a reforma judicial "es de risa"

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 17 de septiembre 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseveró que son “de risa” las críticas del exmandatario Ernesto Zedillo hacia su Gobierno tras la reforma al Poder Judicial.

Asimismo, durante su conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal indicó que sus adversarios solo “hacen el ridículo”, pero que “no pasan de ahí”.

“Traen a Zedillo para decir que México ya es una dictadura, y es de risa, es de risa. Hacen el ridículo, pero no pasan de ahí”, declaró el mandatario mexicano.

Cabe mencionar que el ex presidente Ernesto Zedillo consideró que la reforma al Poder Judicial, para elegir a juzgadores por voto popular, busca la destrucción de su independencia para ponerlo al servicio de la fuerza política en el poder.

Por otra parte, el presidente López Obrador agradeció a sus rivales políticos que hayan tenido un comportamiento respetuoso durante su gobierno, porque, consideró que eso ayudó al país a progresar.

“A mis adversarios les agradezco bastante porque sin el comportamiento respetuoso, responsable de quienes no nos ven con buenos ojos, no hubiésemos avanzado como se ha logrado, y no hubiésemos avanzado, que ese es el hecho más importante, el meollo del asunto: avanzar de manera pacífica en la transformación, porque nuestros adversarios se enojan calumnian, me insultan, pero no pasan de ahí”, expresó.