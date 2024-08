AMLO reconoce incremento en casos de COVID-19 en México

Ciudad de México, 2 de agosto del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que existe un incremento durante las últimas semanas de casos de COVID-19 en el país, aunque afirmó que no es “nada significativo”.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, López Obrador apuntó que la situación actual no es comparable a lo que vivió México en los peores momentos de la pandemia por COVID-19.

“Lo vimos en la reunión de este lunes, que se reunió el Gabinete de Salud, y no es nada significativo, desde luego nada que ver con lo que padecimos y sufrimos, lo lamentable que fue el COVID-19, la pandemia, en sus peores momentos. Nada que ver con eso”, externó.

“En el caso del COVID-19 como en el caso del dengue, están abajo. Hay COVID, pero no hay mucho contagio, y lo más importante, que no es de la gravedad que se padeció, o sea, no tenemos afortunadamente defunciones, fallecimientos por COVID”, agregó.

Por último, el mandatario mexicano comentó que no se informó sobre dicha situación en la conferencia mañanera del martes cuando estuvieron presentes autoridades de salud, puesto que no se consideró que sea grave la realza de casos por COVID-19.