AMLO rechaza que viole Ley Electoral; asegura que respeta resoluciones del PJF

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 12 de abril 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador rechazó que vio la Ley Electoral con sus declaraciones en las “mañaneras” y dijo que a pesar de eso, respeta las resoluciones del Poder Judicial.

“No (he violado la ley), por ejemplo resolvieron, creo que eso llegó hasta el Tribunal Electoral que no mencionara el nombre de una señora (Xóchitl Gálvez), y desde que lo resolvieron así, nunca he mencionado el nombre de esa señora”, comentó el mandatario mexicano.

Durante su conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal recordó que la autoridad electoral les ha dicho que bajen algunas conferencias y luego que las vuelvan a subir.

“Hicimos una mención al conservadurismo y el Tribunal resolvió que eso no tiene nada que ver con lo electoral, la del 2 de febrero. A que nuestro movimiento era humanista, que la derecha es autoritaria”, indicó.

Asimismo, señaló que en lo que respecta a las últimas medidas cautelar del TEPJF en su contra, por el evento donde anunció su paquete de reformas, el pasado 5 de febrero, está en su derecho porque fue un informe por la tarde y es “facultad del presidente de enviar iniciativas de ley al Congreso”.