AMLO promete rifar un reloj en su última conferencia ‘mañanera’

Ciudad de México, 6 de septiembre del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió que rifará un reloj el próximo 30 de septiembre entre los reporteros que asistieron durante su sexenio a la conferencia matutina diaria.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, López Obrador aprovechó la polémica que generó uno de sus relojes para impulsar la rifa de uno entre los reporteros y periodistas que no se perdieron ninguna de sus mañaneras.

“Ya también tomé una decisión para ustedes porque tengo otro (reloj) no tan bueno como este, tengo otro. Sí, lo vamos a rifar aquí entre ustedes el último día si me lo aceptan”, declaró.

“Todos los que han venido que agarren su número, nada más los que han estado desde el principio en las mañaneras, que se han desmañanado. Su número y se lo entrego aquí, aquí lo sacamos el último día”, agregó.

En ese sentido, el mandatario mexicano volvió a rechazar que tenga un reloj con valor de 120 mil pesos, tal como se ha viralizado en redes sociales.

“Me enteré hace una semana, aunque ya tiene tiempo, los que no me quieren dicen que tengo un reloj que es una marca famosa, no, no, no. Voy a aprovechar para decir porque esa marca vale 120 mil pesos ese reloj. Pero me usan a mí, me usan desde algún tiempo y sale una revista. Me usan para hacer publicidad, una marca. Este reloj vale 2 mil pesos y es el que he tenido siempre, pero hay uno así parecido de esos, pero de una marca machuchona y me sacan a mí”, dejó en claro el jueves.