AMLO presume apreciación de 8% del peso mexicano durante su sexenio

Ciudad de México, 14 de junio del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presumió que durante su sexenio al frente del país el peso mexicano se ha apreciado en un 8 por ciento, después de que en los últimos días se ha presentado volatilidad en los mercados luego de las elecciones presidenciales del domingo 2 de junio.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa mañanera, López Obrador señaló que en los anteriores 50 años los Gobiernos de México solo devaluaban el peso, algo que no ha ocurrido en su Administración.

“Ahora que hay esta inestabilidad financiera, debemos nada más tener en cuenta que desde 1970, más de 50 años, más de medio siglo, todos los Gobiernos han devaluado el peso, menos el nuestro”, indicó el mandatario nacional.

“Y esto como que pasa de noche. Pero lo devaluó el licenciado Echeverría, lo devaluó el licenciado López Portillo, lo devalúo el licenciado Miguel de la Madrid, lo devaluó el licenciado Carlos Salinas de Gortari, lo lo devaluó Ernesto Zedillo, lo devaluó Vicente Fox, lo devaluó Felipe Calderón, lo devaluó el licenciado Peña (Nieto)”, puntualizó.

“Y por primera vez, aún como está resulta que se ha apreciado 8 por ciento, no solo no se ha devaluado, sino que tiene 8 por ciento. Si no informamos sobre esto, da hasta pena, porque es como estarnos echando porras”, explicó al comienzo de su mañanera.