AMLO opina sobre anulación de elección en alcaldía Cuauhtémoc; pide esperar a instancias electorales

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 2 de septiembre 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador opinó que se debe “tener cuidado”, respecto a la anulación de la elección en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

“El tema de violaciones por agravios de género, hay que verlo eso con mucho cuidado, yo fui acusado de eso, y nunca le he faltado el respeto a una mujer, y me acusó la candidata Xóchitl Gálvez y no procedió”, indicó el jefe del Ejecutivo federal.

Asimismo, durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano pidió esperar a que otras instancias electorales resuelvan de fondo el asunto.

“Hay que esperar a que las instancias correspondientes resuelvan sobre este asunto, y que no se preste a especulaciones, a conjeturas, y a esperar a que (resuelvan) los magistrados, sin presión de ninguna índole, como lo hicieron últimamente”, expuso el presidente López Obrador.