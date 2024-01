AMLO niega que reforma a pensiones busque quedarse con el dinero de los trabajadores

Ciudad de México, 12 de enero del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que su iniciativa de reforma a las pensiones busque que el gobierno se quede con el dinero de los trabajadores, ya que afirmó “No somos ratas, no somos corruptos”.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia mañanera, López Obrador indicó que la reforma será general, así que incluirá a los trabajadores que están en el sistema del Seguro Social así como para los que están en el ISSTE.

“Ya he estado escuchando de quienes están pensando que, ¿Cómo se llama? (Sergio) Sarmiento que es opositor a nosotros y muy defensor de los patrones, está pensando...creo que escribió de lo que queremos es quedarnos nosotros con todos los ahorros, con todas las pensiones. No. ¡No somos ratas no somos corruptos! No es eso”, señaló.

“Incluso aquí se habló sobre las afores y dijimos que no era un asunto de quien administraba la pensión sino del monto de lo que reciben los jubilados, quién se los entrega si es el gobierno o es una afore, ese es otro asunto, pero él ya está interpretando de lo que queremos nosotros es quedarnos con todos los ahorros de las afores. Eso fue lo que él manifestó, pues no”, explicó.

El presidente del Ejecutivo federal reiteró que él no sería capaz de quedarse con dinero que no le corresponde, ya que no es corrupto.