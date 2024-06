AMLO niega incidir en elección de integrantes del Gabinete de Claudia Sheinbaum

Ciudad de México, 18 de junio del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que es falso que esté “palomeando” al Gabinete que conformará la virtual presidenta electa del país, Claudia Sheinbaum.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia mañanera, López Obrador señaló que el no tiene ninguna injerencia en dicha cuestión.

“Pues es falso. Voy a recordar cómo era antes: el presidente en funciones decidía quién iba a ser su sustituto, en este caso no fue así, yo no fui el que decidió, no hubo dedazo, porque esto se olvida, fue la gente”, recordó.

“Lo otro, tuvimos la suerte, la dicha de que el pueblo eligió muy bien, esa es otra prueba de que el pueblo aunque no les gusta a los conservadores que se sienten sabihondos, el pueblo es sabio, se equivoca menos, tiene un instinto certero, sabe lo que le conviene y lo que no le conviene”, indicó el mandatario mexicano.

“¡No estoy metiéndome en nada!, además le tengo un gran respeto a la presidenta electa, le admiro. Es muy inteligente, académicamente es doctora, hay quienes no toman mucho en cuenta esto”, aseguró.

En ese sentido, el hasta ahora jefe del Ejecutivo federal apuntó que él no quiere ser líder moral ni mucho menos jefe máximo, caudillo o cacique.

“Yo ya termino en 100 días y me jubilo, lo sigo diciendo para que se vaya internalizando”, destacó.

“Muchos que me conocen por mis convicciones saben que soy congruente y que la honestidad es lo que estimo más importante en mi viuda y que no estoy acostumbrado a la hipocresía, pero lo repito y lo repito, porque puede ser que alguien dude, sobretodo los simpatizantes nuestros y que vayan a tener la idea de decir ‘vamos a ir a ver a Palenque a nuestro compañero para platicar con él y nos ayuden, para que nos ponga en comunicación con la presidenta’ y no voy a poder hacerlo, ya me retiro por completo”, sentenció.