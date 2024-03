AMLO llama a policía investigado por homicidio de normalista para que se entregue

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 13 de marzo 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador llamó a que se entregue al policía estatal de Guerrero sospechoso del homicidio de un estudiante de Ayotzinapa y que se dio a la fuga, “que piense en su familia y que confíe en la justicia”, dijo.

“Yo espero que se le detenga y hago un llamado de que se entregue. No vamos nosotros a permitir la impunidad, que piense en su familia porque va quedar en el desamparo y que confíe en la justicia, que dé sus argumentos, sus razones, pero que se entregue”, dijo el mandatario mexicano.

De igual forma, reiteró que el agente se fugó porque no se tuvieron los cuidados necesarios o hubo complicidad en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE); no obstante, garantizó que será encontrado y que no habrá impunidad.

“Lo cierto es que sí fue asesinado el joven de la Normal de Ayotzinapa por un policía, eso está demostrado. Se fugó porque no hubo cuidado o porque hubo complicidades al interior de los encargados de impartir justicia, pero ya se está actuando y no va haber impunidad… Se va a castigar a todos los responsables y el fugado ya se le está buscando”, comentó el jefe del Ejecutivo federal.