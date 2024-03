AMLO lamenta que el periodismo viva tiempos vergonzosos de calumnias y mentiras

Ciudad de México, 6 de marzo del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó que el periodismo viva una etapa “muy vergonzosa” tanto en la República Mexicana como en el mundo.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia mañanera, López Obrador afirmó que se vive en estos momentos en el mundo “todo un bombardeo de mentiras, de calumnias“, que se debe combatir con una transformación como la que él encabeza.

“Es un caudal de mentiras en los medios de manipulación, que no de información con honrosas excepciones, porque hay periodistas, informadores, que actúan con profesionalismo, con objetividad con apego a la verdad, cercanas al pueblo y distantes del poder político y del poder económico”, destacó el mandatario mexicano.

“Por eso estamos viviendo estos momentos en que hay todo un bombardeo de mentiras, de calumnias, son momentos muy vergonzosos en la historia del periodismo, no solo en México sino en el mundo”, señaló.

El jefe del Ejecutivo federal refirió que existe una decadencia que no solo corresponde al periodismo sino que a todo lo que tiene que ver con la vida pública en México.

“Es un proceso de degradación progresiva, es crisis en lo económico, crisis de bienestar social, crisis política, crisis de pérdida de valores, lo comprende todo y eso tiene más que ver con la decadencia es un tiempo decadente que solo se puede remedir, enfrentar con una transformación tajante de la vida pública”, indicó.

“Si no se lleva a cabo una transformación, no se supera una decadencia, por eso ahora se padece de esta crisis del periodismo y de los medios de información, de comunicación en su mayoría de manipulación, pero hay que superarlo. Si no se da a conocer no se va a resolver nunca, no se puede transformar una realidad que no se conoce o que se oculta”, sentenció el presidente de México.