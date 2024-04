AMLO elogia a Sheinbaum: "tiene cabeza, corazón y carácter"

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 22 de abril 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, elogió a la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Tiene las tres C que se necesitan para estos menesteres: cabeza, corazón y carácter”, puntualizó el mandatario mexicano.

Durante su conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal hizo referencia al episodio que vivió la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en el que un grupo de hombres encapuchados detuvieron la camioneta en la que trasportaba cerca del municipio de Motozintla, Chiapas.

Además, dijo que las personas solamente le pidieron que “no se olvide” de la frontera y de la sierra de Chiapas, además de demandarle su apoyo para acabar con los secuestros, extorsiones y violaciones derivadas de las disputas de cárteles del narcotráfico.

Asimismo, aseguró que si le pasara algo a “la señora que no puede mencionar”, es decir, la candidata de oposición, Xóchitl Gálvez Ruiz, también la defendería.

“No tiene nada que ver con la cosa electoral, nada más podría yo decir si le pasara algo a la señora que no puedo mencionar, y esa no la puedo mencionar porque nos sancionaron, me gustaría también mencionarla, ¿por qué no?... Pero de esas cosas absurdas que no puedes mencionar aquí a ciertas personas, pero si le pasara algo así yo también estaría defendiéndola y hablando igual”, subrayó.