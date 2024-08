AMLO critica presiones a autoridades electorales por tema de la sobrerrepresentación

Ciudad de México, 21 de agosto del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó las presiones que han sufrido las autoridades electorales por el tema de la sobrerrepresentación de Morena y partidos aliados en el próximo Congreso.

En su tradicional conferencia de prensa matutina, López Obrador mostró su preocupación ante posibles sobornos que pudieran ser ofrecidos a consejeros electorales para que la Cuarta Transformación no tenga mayoría calificada en la Cámara de Diputados a partir del 1 de septiembre.

“Es un doble discurso, una doble moral, una gran hipocresía que hablen de estados de derecho y lo que busquen es mantener un estado de chueco o estados de derecho y democracia, siempre y cuando se aplique el estado de derecho y democracia a los bueyes del compadre”, declaró.

“Es muy interesante este momento que estamos viviendo, porque se está presionando a consejeros, a magistrados del Tribunal Electoral”, puntualizó.

“Son capaces de muchas cosas (sus adversarios), cañonazos, claro que sí y ya no son de la época de Obregón, de 40 mil pesos. Hay que estar muy pendiente, es ojo, mucho ojo, para que no actúen como lo hacían antes. Hay que esperar, no nos adelantemos, pero si es un buen tema, a ver qué van a resolver, qué formula van a utilizar”, advirtió.

En ese sentido, el mandatario mexicano solicitó que se respete la voluntad del pueblo que fue manifestada en las pasadas elecciones del 2 de junio.

“Ojalá y ellos tomen en cuenta también de que el pueblo existe, que no vayan a cometer de nuevo el error que cometieron hace unos meses de menospreciar, de ningunear al pueblo”, indicó.

Por último, el jefe del Ejecutivo federal dejó en claro que existe desesperación por parte de los conservadores, a quienes señaló de poner en la mesa un falso debate sobre la sobrerrepresentación de la 4T en el próximo Congreso.

“El movimiento de transformación obtiene mayoría calificada que le permite llevar a cabo reformas constitucionales y pegan el grito en el cielo porque esa Constitución que ellos hicieron a modo ahora esa Constitución va a contemplar los derechos de todos los mexicanos, sobre todo los derechos sociales, entonces ese es el fondo del debate”, aseveró.

“En su desesperación, llegan a hablar de que está mal la forma en que se van a distribuir los diputados plurinominales cuando, así lo establece la Constitución, así lo establece la ley, que por cierto ellos reformaron, y es la misma Constitución o los mismos preceptos de la Constitución, que ellos usaron cuando tenían la mayoría”, sentenció.