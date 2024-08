AMLO confirma que no visitará Chalco por cuidar "investidura presidencial"

Ciudad de México, 23 de agosto del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no visitará Chalco, Estado de México, para “cuidar la investidura”, en un municipio que ha sido severamente afectado por inundaciones de aguas fecales desde hace prácticamente un mes.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa mañanera, López Obrador dejó en claro que no visitará dicha zona del Estado de México para evitar provocaciones de los conservadores y cuidar de esa manera la investidura presidencial.

“No, no, no, porque está atendiéndose (las inundaciones en Chalco). Estoy pendiente, tenemos 70 personas en refugios, están regresando a sus casas”, declaró sobre la situación.

“Y sabes por qué no voy, por lo mismo porque no fui en su momento a Acapulco: están como buitres, es temporada de zopilotes, entonces tengo que cuidar la investidura presidencial, no es Andrés Manuel, ya una vez que entregue la banda presidencial voy a a ser Andrés Manuel de Tepetitán”, puntualizó.

“No me puedo exponer, porque si digo ‘voy a ir a Chalco’, ahí va la provocación de los conservadores, entonces tengo que cuidar eso, pero eso no quiere decir que no se está atendiendo a la gente de Chalco”, externó.

En ese sentido, el mandatario mexicano arremetió contra los que llamó “voceros del conservadurismo” por utilizar desgracias como las inundaciones de Chalco para lanzarse contra su Gobierno.

“Tenemos el Plan DN-III, el Plan Marina, la gente de Chalco sabe que ahí están soldados de la GN, de Protección Civil, marinos, que se les está ayudando, pero voceros del conservadurismo utilizan una desgracia de estas para cuestionar al Gobierno, qué hace el Gobierno”, explicó.

“Y todavía más que diga ‘tengan ahí está su voto’, disfruten su voto’, ofendiendo a la gente. Son campañas, me acuerdo cuando lo de Acapulco con el huracán, ¡híjole!, hasta el hijo de Krauze (León) vino a hacer reportajes, y todos, todos, todos. Le llaman nado sincronizado, ¿no? como esto que estamos viendo de las 8 columnas por lo que dijo el embajador de EE.UU.”, ahondó.

“Da pena ajena, es vergonzoso, porque el periodismo es un noble oficio”, sentenció.