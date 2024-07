AMLO condena intento de magnicidio contra Trump

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 15 de julio 2024.- El presidente México, Andrés Manuel López Obrador condenó el intento de magnicidio contra el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ocurrido en un mitin en Pensilvania.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano señaló que bajo ningún concepto la violencia es justificable, además de ser irracional e inhumana.

“Desde luego que es algo reprobable, nada que signifique violencia se puede justificar., La violencia es irracional y no ayuda, no resuelve, no beneficia, al contrario, la violencia enrarece el ambiente político y produce miedo, desconfianza”, dijo el jefe del Ejecutivo federal.

Asimismo, comparó el atentado contra el candidato presidencial republicano con lo ocurrido en con Luis Donaldo Colosio en 1993.

Por otra parte, comentó que se dio cuenta de lo ocurrido después de un evento con la virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien le mostró una imagen de los hechos.