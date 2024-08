AMLO celebra que Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, aclarara señalamiento de Ismael Zambada

Ciudad de México, 12 de agosto del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó como un “acto de congruencia” y de “mucho valor civil” que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, haya aclarado en un evento público los señalamientos expresados en una carta por el líder delincuencial Ismael Zambada, quien se encuentra detenido en Estados Unidos.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa mañanera, López Obrador señaló que era responsabilidad del mandatario estatal contar su verdad sobre los dichos del Mayo Zambada, co-fundador del Cártel de Sinaloa.

“Él sostiene, lo hizo público y creo que fue un acto de congruencia, y de mucho valor civil, además es su responsabilidad”, declaró.

Así mismo, el mandatario mexicano externó que Rocha Moya lo consultó antes de emitir su posicionamiento tras los señalamientos detallados en una misiva de Zambada García.

“Él me dijo antes del acto que iba a dar a conocer su versión, nada más que me pedía mi punto de vista, me consultaba, que como veía yo esta situación, que estaba consciente, y esto también lo dijo, que no era nada más involucrarlo a él sino involucrar al titular del Ejecutivo, a ya saben quién, y seguir con la misma campaña de narcopresidente”, explicó.

“Cuando me pregunta sobre mi opinión le dijo ‘el que nada debe, nada teme, y te felicito, hay que dar a conocer todo lo que sabes sobre este asunto’. Y dio a conocer de que en efecto él no estaba en Sinaloa, andaba creo que en Los Ángeles con su familia, y tuvo que regresarse cuando empezaron a llamarle”, sentenció.

Cabe recordar que el pasado sábado el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó cualquier vínculo con el narcotráfico, así como de formar parte de una presunta reunión con Ismael Mayo Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, que dio como resultado la captura del capo por las autoridades estadounidenses.

“No tenemos nosotros complicidad con nadie (…) por lo tanto, si dijeron que iba a estar yo (en la reunión), pues mintieron, y si les creyó (el Mayo), pues cayó en la trampa”, dijo Rocha Moya.