AMLO celebra aprobación de reforma judicial en Congresos estatales; se publicará el 15 de septiembre

Ciudad de México, 12 de septiembre del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que prevé publicar el próximo 15 de septiembre la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa mañanera, López Obrador celebró que ya se aprobó dicha reforma en 18 Congresos estatales.

“Ya en todos estos estados (18) ya se aprobó la reforma al Poder Judicial, los Congresos locales, una reforma constitucional requiere de la aprobación de la Cámara de diputados, la de Senadores, con mayoría calificada más la mitad más uno de los estados”, declaró el mandatario mexicano.

“Se requieren 17, de esa manera ya se legaliza el proceso, nada más falta la publicación que eso corresponde al titular del Ejecutivo, sería bueno pensar en que se publique el 15 de septiembre, porque es una reforma importantísima”, apuntó.

Así mismo, el mandatario mexicano dejó en claro que con la reforma judicial impulsada, se reafirmó que en México existe “una auténtica democracia”.

“Que el pueblo elige a sus representantes, que el pueblo elige a los servidores públicos de los tres poderes, que esa es la democracia, no las élites, no la llamada clase política, no la oligarquía, todos cada ciudadano, de acuerdo a la Constitución tiene derecho a votar y ser votado, y esa es la democracia representativa, y al mismo tiempo democracia participativa”, aseveró.

Por su parte, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que esperarán a que los Congresos de los estados terminen de decidir si aprueban o no la reforma judicial.

“Vamos a esperar a que termine todo el proceso, porque se están haciendo reuniones en todos los estados, se están llevan a cabo sesiones en los Congresos locales”, sentenció.