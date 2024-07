AMLO asegura que no tiene nada que temer sobre posibles denuncias al culminar su sexenio

Ciudad de México, 3 de julio del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no tiene nada que temer en caso de que exista alguna denuncia en su contra al terminar su mandato y dejó en claro que no pedirá que se interceda en su favor.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, López Obrador señaló que ni siquiera contratará abogados o tramitará algún amparo en caso de alguna denuncia en su contra, puesto que “no tiene nada que temer”.

“Yo lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. No voy a contratar a un abogado, ni me voy a amparar, ya eso, ya lo he dejado de manifiesto, yo tengo mi consciencia tranquila, y siempre he luchado, por causas justas”, declaró ante el cuestionamiento de una reportera.

“No tengo nada que temer y sé que siempre voy a contar con el apoyo del pueblo”, sentenció.