AMLO asegura que no se alegra por posible cadena perpetua contra Genaro García Luna

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2024.- El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que “no le desea mal a nadie” ante la posibilidad de que Genaro García Luna reciba cadena perpetua.

Y es que se trata de la condena que pide la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York en contra del otrora secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. No sólo eso, porque también se pide una multa de cinco millones de dólares.

La fecha de su sentencia será leída por el juez Brian Cogan el próximo 9 de octubre. Sentenciarlo es el eslabón faltante en el proceso de García Luna, porque en febrero ya fue declarado culpable de todos los cargos, relacionados con narcotráfico y con dar falso testimonio a las autoridades estadounidenses.

Por lo anterior, la Fiscalía señala que el ex funcionario “explotó su autoridad y su poder aceptando millones de dólares en sobornos de una organización que había jurado perseguir” (el cartel de Sinaloa) y promovió una conspiración responsable de la muerte de miles de ciudadanos estadounidenses y mexicanos”.

Además de que “el hecho de que el acusado no manejara personalmente las drogas ni apretara el gatillo no es un factor atenuante, sino agravante porque se aseguraba que sus manos estaban limpias mientras servía los propósitos del cartel de Sinaloa”.

En tanto, López Obrador evadió el tema señalando que a él no le gusta “que nadie sufra, no le deseo mal a nadie. Por eso puedo decir gracias a la vida, ya me falta muy poco y estoy cumpliendo mi misión”.