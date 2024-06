AMLO arremete contra la DEA; pide no meterse en asuntos de México

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 19 de junio 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), luego de que emitió una opinión acerca de la reforma al Poder Judicial propuesta por el mandatario en febrero pasado.

La DEA indicó que con el nuevo estilo que propone el gobierno de México, se corre el riesgo de que el crimen organizado postule a jueces, ministros y magistrados que estén dentro de su nómina.

Durante su conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal cuestionó quién es la DEA, para meterse “en asuntos nuestros”.

“Y para decirlo coloquialmente pero con todo respeto, ¿quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos? ¿Quién les autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros?”, agregó el presidente López Obrador.

El mandatario federal comentó que la opinión de la DEA es el equivalente a que él se quejará porque no han sentenciado a Genaro García Luna.

“Es como si yo doy una opinión sobre por qué no informan sobre la ampliación de los plazos para juzgar a García Luna, después de que ya llevan no sé cuánto tiempo dardo largas y largas y largas, pero pues no me corresponde meterme en eso, tiene ellos su procedimientos”, sentenció.