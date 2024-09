AMLO arremete contra jueces que intentaron frenar reforma al Poder Judicial

Ciudad de México, 2 de septiembre del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra los dos jueces que emitieron suspensiones con las que intentaron frenar la discusión en la Cámara de Diputados de la reforma al Poder Judicial.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa mañanera, López Obrador aseguró que existe desesperación en los juzgadores, lo cual les hizo invadir competencias que solo corresponden al Poder Legislativo.

“No quieren que elijan los mexicanos, los ciudadanos, a los jueces, y en su desesperación, además actuando de manera irresponsable y contradictoria, se atreven a promover acciones que invaden las facultades del Poder legislativo, pero además violan la Constitución”, externó.

“Imagínense, el Poder Judicial que tiene como encargo cuidar el apego estricto a la Constitución, a las leyes, se convierte en el más tenaz violador de la Constitución y las leyes, y esto lo digo porque un juez, creo que de Chiapas, ordena al Poder Legislativo, un juez, que suspenda la discusión, el análisis, la votación de la reforma constitucional para limpiar el Poder Judicial”, criticó.

“Otra persona, una jueza de Morelos, dice que no deben en el Poder Legislativo enviar en el caso de que se aprobara la reforma, no pueden enviarla a los Congresos estatales (…) Esta juez dice no se envíe a los estados, pretenden detener el proceso legislativo, y para los que son respetuosos de la Constitución, es convente que sepan que en la Constitución está establecido que es facultad del Poder Legislativo discutir y aprobar las leyes, de ningún otro poder”, señaló.

Así mismo, el mandatario mexicano aseguró que lo hecho por dichos dos jueces es una violación al equilibrio de poderes.

“Si ya está resuelto, con claridad, no hace falta ninguna interpretación en la Constitución, en la ley de amparo, en las jurisprudencias del Poder Judicial, ¿cómo es posible que quieran detener el proceso legislativo?”, señaló.

“Es una invasión franca, arbitraria a la facultad que tiene el Poder Legislativo, es una violación y al equilibrio que deben existir entre los poderes”, sentenció.