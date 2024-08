AMLO arremete contra el Consejo Empresarial por apoyar idea de sobrerrepresentación de la 4T

Ciudad de México, 19 de agosto del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien previamente solicitó a las autoridades electorales realizar una interpretación “sensata, justa y equilibrada” de la Constitución para integrar la próxima Cámara de Diputados, y con esto evitar una sobrerrepresentación de los partidos que integran a la 4T.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, López Obrador advirtió que los integrantes del CCE están “descarándose” al pedir que se viole lo que mandata la Constitución mexicana.

“De una vez aprovecho para decir que lamento mucho el que el CCE esté pidiendo que se viole la Constitución, en pocas palabras. Están primero, descarándose, están definiéndose por la corrupción y no quieren un auténtico Estado de Derecho, quieren un Estado de chueco”, lanzó.

“Es una vergüenza lo que hicieron los del Consejo Coordinador Empresarial”, aseveró el mandatario mexicano.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo federal señaló que los empresarios de dicho organismo no dan la cara y tienen a sus servicios a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Es mucha prepotencia que los que se sienten dueños de México quieran tener a sus pies a jueces, magistrados y a ministros, porque del CCE no son nada más los que representan a ese organismo, son los más afortunados de México que no dan la cara”, cuestionó.

“Son los que tienen a su servicio a ministros de la Corte, y ellos lo sabe, nada más que no voy a mencionar sus nombres, pero sí saben ellos que me estoy refiriendo a una actitud que es completamente inmoral, eso no ayuda a limpiar de corrupción al país, eso no le ayuda a México, eso es un mal ejemplo lo que están haciendo”, sentenció sobre el tema.