AMLO afirma que advertencias de calificadoras por reforma judicial son “politiquería”

Ciudad de México, 22 de agosto del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra las calificadoras y bancos que advierten sobre los riesgos que correría el país si se aprueba la reforma judicial que él junto al Congreso pretenden impulsar.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia mañanera, López Obrador tildó de “politiquería” ese tipo de advertencias y afirmó que ya han engañado durante muchos años al pueblo de México, lo cual no sucederá de nueva cuenta.

“Es politiquería, no anden creyendo eso, ya engañaron mucho”, aseguró.

“¿Se acuerdan cómo engañaban de si aumentaban el salario iba a haber inflación? ¿Se acuerdan cómo engañaban que si se les daba a laos de arriba les iba a ir bien a los de abajo?

¿Que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo? ¿Se acuerdan cómo engañaban de que había que diluir al Estado y que todo lo tenía que manejar el mercado?”, señaló.

¿Se acuerdan cómo engañaban de que era mejor privatizar la educación y la salud? ¿Se acuerdan cómo engañaban de que no era malo endeudar al país? Ya no les sigan creyendo a esa gente, es pura mentira, pura mentira (…) No le crean a este gente”, sentenció.