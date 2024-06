AMLO adelanta que Ramírez de la O seguirá al frente de Hacienda en Gobierno de Sheinbaum

Ciudad de México, 3 de junio del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró que Rogelio Ramírez de la O formará parte del gabinete de Claudia Sheinbaum y seguirá al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano indicó que Ramírez de la O estará por más tiempo al frente de Hacienda con el próximo mandato federal.

“También celebro que haya decidido invitar por un tiempo, creo que así lo expresó, y así lo aceptó Rogelio Ramírez de la O, el actual secretario de Hacienda, que se quede, porque se tiene que presentar el presupuesto del año próximo”, declaró López Obrador.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo federal señaló que el actual mandamás de Hacienda “es un servidor público ejemplar, es un hombre con mucho prestigio en el mundo financiero”.

“Da mucha tranquilidad en lo económico, entonces va a estar un tiempo, esto va a permitir facilitar la transición, que no suceda como pasaba antes que en los cambios se presentaban crisis, eso no se avisara, no se ve, al contrario, se va a fortalecer aún más la economía de México”, sentenció.