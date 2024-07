AMLO acusa campaña de desinformación en tema de sobrerrepresentación de la 4T en el Congreso

Ciudad de México, 24 de julio del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó que existe una campaña mediática por parte del “bloque conservador y sus medios de comunicación” en el tema de la sobrerrepresentación de Morena y aliados en la próxima legislatura del Congreso.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, López Obrador arremetió contra el proceder de sus adversarios, por lo que solicitó a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, a dar un nuevo informe al respecto, para aclarar el tema.

“Llama mucho la atención de que es una campaña, del bloque conservador y de sus medios, porque yo tenía la esperanza, no la pierdo de que cambien de parecer, el proceder de los medios convencionales de información, pero no, hasta las piedras cambian de modo de parecer, pero en este caso no, prefieren hacer hasta el ridículo, prefieren el cretinismo y el ridículo”, declaró al respecto.

“¿Y dónde está la objetividad y el profesionalismo y la verdad? ¿En dónde quedan? Es interesante, pero tenemos que seguir, por eso le pedimos a la secretaria de Gobernación que vuelva otra a leerles el artículo, como dicen los abogados, para ver si lo van internalizando porque es su hipocresía, siempre hablan de Estado de derecho, cuando en realidad ,lo que les importa es el Estado de chueco, no el de derecho”, criticó.

En ese sentido, el mandatario mexicano tildó de “rebelión” las críticas del que denominó grupo conservador hacia el tema de la sobrerrepresentación, la cual permitiría a Morena y sus aliados modificar la Constitución a placer a partir del próximo 1 de septiembre.

“Parece como que no está claro o no quieren acatar lo que establece la Constitución y hay como una especie de rebelión del grupo conservador y sus voceros y achichincles, que hablan de una sobrerrepresentación, porque el movimiento de transformación va a contar con mayoría calificada, que le va a permitir reforma la Constitución, y ellos no quieren que se tenga esa mayoría calificada para reforma la Constitución, entre otras cosas porque no quieren que se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial”, explicó.

“Quieren seguir manteniendo un Poder Judicial corrupto al servicio de una minoría, un Poder Judicial que le cuesta mucho al pueblo, porque se pagan sueldos elevadísimos a jueces, magistrados y ministros, dinero del presupuesto que es del pueblo. Esos supuestos impartidores de justicia se dediquen nada más a proteger a delincuentes del crimen organizado y a delincuentes de cuello blanco, en contra del pueblo de la mayoría de los mexicanos y de los intereses de la nación”, señaló.

“Ese es el fondo de todo, pero nunca los había yo visto tan descarados, tan deshonestos, enseñando el cobre. Siempre me ha parecido gente, con todo respeto, de pocos principios o sin ideales, oportunistas, corruptos, inmorales, pero se cuidaban y ahora están completamente descarados, están queriendo que se viole la Constitución y ahora van a haber por qué”, sentenció.