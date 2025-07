“Afecta a todo el país”, afirma el presidente del Sector Ganadero ante cierre del comercio con EU

Coatzacoalcos, Veracruz, a 10 de julio de 2025.- El presidente del Sector Ganadero de Coatzacoalcos, Veracruz, Carlos Cedano, comentó que, el cierre del comercio con EU, aparte de poner en alerta a todo el sector, asegura que esto afecta a todo el país, ya que los precios del ganado ya venían a la baja, y ahora con esto aparte, se generará un rezago de ganado, que él asegura no es bueno para nadie.

"Se viene a detener de nuevo el precio del ganado que de por sí el precio está abajo, está a 70 pesos, el de becerro de 220 para abajo, entonces con esa situación nos vienen a afectar, porque vienen rezagados todo lo que es las granjas y los corrales del norte de todo el país y de esto de alguna manera nos afecta, a todo el país"

Todo esto se derivó porque se detectó un caso de gusano barrenador en el municipio de Ixhuatán de Madero, al norte de Veracruz. Es por eso que gobernación había implementado distintos cercos sanitarios, pero al parecer no fue suficiente, situación por la cual Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, intensificó las medidas para evitar que aparezca el gusano barrenador en el ganado.

“Tenemos que hacer un cerco para cuidar el hato ganadero de Veracruz y de México, no nada más de Veracruz, entonces yo ya cité a Senasica mañana, cómo es que un animal surge en el centro de Veracruz, un animal cómo llegó allá, cómo, ahí me tienen que hacer la ruta si estamos fallando nosotros o el animal entró por otro lado… Van a hacer 5 corrales en la parte buffer que tenemos de Cosamaloapan para acá, para que los productores ganaderos que van hacia el centro y norte del estado, fuera del mismo, puedan pasar a bañar a sus animales ahí, en caso de que no tengan la constancia de baño".