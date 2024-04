Acusa persecución política García de Vaca, por revocación de su candidatura como diputado plurinominal

Ciudad de México, a 17 de abril de 2024.- El ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca denunció ser víctima de “persecución política”, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocara su candidatura como diputado plurinominal bajo las siglas de Acción Nacional (PAN).

El ex funcionario argumentó que no es competencia del órgano electoral el proyecto que presentó la magistrada Janine Otálora al Tribunal Electoral. En entrevista para Milenio Televisión, García Cabeza de Vaca dijo que “ la única manera de perder tus derechos políticos electorales es que un juez así lo determine, no el Tribunal Electoral, más pareciera ser una presión política”.

Resaltó que cuenta con dos suspensiones, que se presentaron ante el órgano electoral, que lo respaldan para poder participar políticamente.

Retomó como ejemplo el caso del alcalde Carlos Peña, quien se va reelegirse en Reynosa, y que también cuenta con una orden de aprehensión “ a él si le van a permitir participar políticamente”.

Por ello, subrayó que se trata de una persecución política orquestada desde hace tres años.

“Empezó hace tres años una persecución política desmedida que nunca se había visto, desde un proceso de desafuero, hasta el mismo presidente de la república dio a conocer supuestas cartas que venían de Estados Unidos, mismas que eran apócrifas.”