Acusa AMLO provocación por parte del conservadurismo y la izquierda radical

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 23 de septiembre 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador acusó que en los últimos días ha habido provocaciones por parte de “los extremos del conservadurismo” y de la “supuesta izquierda radical”, luego de que le aventaron una botella con agua en Veracruz.

“Por eso hay que actuar con mucha prudencia, no caer en ninguna provocación. Ahí andan en estos días más provocando, tanto los extremos del conservadurismo y la supuesta izquierda radical, pero no, no, no… Tenemos que terminar sin masacres, sin desaparición de nadie, sin tortura, sin perseguir a ningún periodista, sin censura, se puede y lo hemos logrado entre todos, y aquí incluyo a los conservadores y es en beneficio de todos porque este es otro México”, dijo el mandatario mexicano.

Durante su conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal indicó que a sus adversarios “les molesta” que en su administración no hay ni corrupción ni represión.

Además, declaró que en su gobierno se redujo la pobreza y la desigualdad, además que los niños de México, son los más felices, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).