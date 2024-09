Acusa AMLO a Pedro Sánchez de ofender a Sheinbaum al sugerir que es "manipulable"

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 27 de septiembre 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador acusó a su homólogo español, Pedro Sánchez, de faltarle el respeto a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, al sugerir que es una mujer “manipulable”.

“Nada más que está insinuando que fue una decisión que yo tomé, como si la presidenta de México fuese manipulable. Es una falta de respeto, se equivocan completamente, esa decisión fue una decisión de la presidenta electa. Y yo cuando supe de esa postura, la respaldé como la voy a respaldar siempre, y se equivocan mucho”, aseveró el jefe del Ejecutivo federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano señaló que el jefe del Gobirno español aseguró que la exclusión del rey Felipe VI de España en la invitación para la ceremonia de toma de protesta de Sheinbaum Pardo, es una cuestión motivada por “un interés político” y no una decisión personal de la próxima mandataria mexicana.

Asimismo, reiteró que una vez que termine su sexenio se retirará definitivamente de la vida pública, como adelantó hace meses.

“No soy conservador, no soy hipócrita, no simulo, cuando digo que me voy a retirar, me voy a jubilar, no estoy acostumbrado a decir una cosa y hacer otra, o estar queriendo manipular a nadie”, finalizó el presidente López Obrador.