Xi Jinping no asistirá a toma de protesta de Trump: medios estadounidenses

Washington D. C., Estados Unidos, a 13 de diciembre 2024.- El presidente de China, Xi Jinping, no asistirá a la ceremonia de toma de protesta del mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, a celebrarse en la ciudad de Washington D. C., el próximo 20 de enero, aseguró la cadena CBS News.

No obstante, las mismas fuentes indicaron que, se espera que el embajador de China en Estados Unidos y su esposa asistan al evento, con la posibilidad de que asistan algunos funcionarios de Pekín.

Cabe recordar que la futura portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó en entrevista para el canal Fox News, que el mandatario chino fue invitado a la investidura de Trump, el pasado mes de noviembre.

“Este es un ejemplo de cómo el presidente Trump crea un diálogo abierto con líderes de países que no solo son nuestros aliados, sino también nuestros adversarios y nuestros competidores”, declaró Leavitt.

Por otra parte, el Kremlin informó que el equipo del republicano no envió ninguna invitación para asistir al evento al presidente de Rusia, Vladimir Putin.