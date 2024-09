Trump se declara no culpable por asalto al Capitolio en 2021

Washington D. C., Estados Unidos, a 4 de septiembre 2024.- El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que se declarará no culpable de los cargos presentados en una nueva acusación por el asalto al Capitolio en enero del 2021.

Lo anterior, lo dio a conocer en una notificación judicial enviada al Tribunal del Distrito de Columbia, en donde apuntó que se acoge a su derecho a no estar presente en la lectura de cargos y autorizó a sus abogados a que afirmen en su nombre que se declara no culpable.

El caso trata los presuntos intentos del ex mandatario y su equipo para obstruir las presidenciales de 2020, algo que derivó en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Cabe señalar que el fiscal especial a cargo de la investigación a Trump en el caso del asalto al Capitolio, Jack Smith, presentó el 27 de agosto una nueva acta de acusación, en la que rebajó las alegaciones para ajustarse al dictamen del Supremo sobre la inmunidad de sus actos como mandatario.

No obstante el fiscal mantuvo los cuatro cargos anteriores en contra del magnate neoyorquino, como el de conspiración para obstruir un procedimiento oficial, pero acotó algunas alegaciones sobre sus planes de subversión electoral.